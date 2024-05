Παναθηναϊκός: «Πράσινο» sold out στη γιορτή των πρωταθλητών Ευρώπης!

Οι «πράσινοι» υποδέχονται τους Θεσσαλονικείς στην πρεμιέρα των ημιτελικών του πρωταθλήματος και θέλουν να μετατρέψουν σε γιορτή το σχετικό παιχνίδι.

Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν λίγο μετά την κατάκτηση του 7ου ευρωπαϊκού τροπαίου της «άνοιξε» τα εισιτήρια για το ματς με τον Άρη και αυτά έκαναν... φτερά μέσα σε 10 ώρες!

«Κάθε θέση στο ΟΑΚΑ θα είναι γεμάτη χάρη στη θέλησή σας να βρεθείτε εκεί και να ζητωκραυγάσετε για τους πρωταθλητές μας», ανέφερε το «τριφύλλι».

SOLD OUR IN 10 HOURS 🤯☘️



Each of the seats at OAKA has been filled thanks to your willingness to be there and cheer for our champions!



THANK YOU #PAOFans 💚#WeTheGreens #paobcaktor #7thStar pic.twitter.com/G1NUTn2vJK