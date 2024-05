Οι «Κέλτες» τερμάτισαν με άνεση στην πρώτη θέση της ανατολικής περιφέρειας στην regular season και επιβεβαίωσαν την κυριαρχία τους στα playoffs, καθαρίζοντας με άνεση τους Χιτ, τους Καβαλίερς και πλέον τους Πέισερς για να βρεθούν σε NBA Finals για δεύτερη φορά τα τρία τελευταία χρόνια.

Οι Σέλτικς, με sweep έστειλαν τους Πέισερς για διακοπές, με τους Βοστωνέζους να κάνουν τρίτη ανατροπή στη σειρά, έχοντας ως μεγάλο πρωταγωνιστή τον Ντέρικ Ουάιτ, που με τρίποντη «βόμβα» στα 45'' διαμόρφωσε το τελικό 105-102, στέλνοντας ουσιαστικά τους Σέλτικς στους τελικούς.

Το ματς

Οι Πέισερς έπαιζαν ένα ματς «ζωής ή θανάτου», όμως οι Σέλτικς μπήκαν αποφασισμένοι και έκλεισαν το πρώτο δωδεκάλεπτο προηγούμενοι με 27-29, με τους γηπεδούχους όμως να μένουν κοντά στο σκορ, πηγαίνοντας στα αποδυτήρια για την ανάπαυλα με την ελάχιστη διαφορά (57-58).

Η Ιντιάνα συνέχισε την αντεπίθεσή της στο τρίτο δωδεκάλεπτο και με επί μέρους 26-22 πήρε το προβάδισμα με 83-80, όμως οι «Κέλτες» δεν τα παράτησαν, με την τέταρτη περίοδο να εξελίσσεται σε θρίλερ για γερά νεύρα, αφού οι δύο ομάδες εναλλάσσονταν στο σκορ.

Στα 3:33 πριν την λήξη οι Πέισερς με δίποντο του Σιάκαμ προηγήθηκαν με 102-98, όμως σε εκείνο το σημείο ήρθε το... blackout, με τους Τέιτουμ-Μπράουν να ισοφαρίζουν σε 102-102 στα 2:40 πριν την λήξη, με τον Ντέρικ Ουάιτ στα 45'' πριν την λήξη να εκτελεί με τρίποντο τους γηπεδούχους.

Στην τελευταία επίθεση οι Πέισερς επηρεασμένοι από την εξέλιξη της αναμέτρησης αστόχησαν και έχασαν το ριμπάουντ, με τους Σέλτικς απλά να κρατούν την μπάλα μέχρι το φινάλε του αγώνα, πανηγυρίζοντας τη νίκη και την πρόκρισή τους στους τελικούς του NBA.

Ο Τζέιλεν Μπράουν με 29 πόντους, 6 ριμπάουντ και 2 ασίστ ήταν ο πρώτος σκόρερ των Σέλτικς, ενώ κορυφαίος του αγώνα ήταν ο Τζέισον Τέιτουμ με 26 πόντους, 13 ριμπάουντ και 8 ασίστ. Για τους Πέισερς ξεχώρισε ο Άντριου Νέμπχαρντ με 24 πόντους και 10 ασίστ.

Τα δωδεκάλεπτα: 27-29, 57-58, 83-80, 102-105

Highlights: The Celtics sweep the Indiana Pacers and are heading to the NBA Finals



Watch the full game highlights here 📺 pic.twitter.com/CpnzzFfPwG