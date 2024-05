«Ο Μπαλτσερόφκσι συμφώνησε με την Ουνικάχα Μάλαγα»

Δύσκολη μοιάζει η παραμονή του Αλεξάντερ Μπαλτσερόφσκι τη νέα χρονιά στον Παναθηναϊκό. Σύμφωνα με ισπανικά δημοσιεύματα ο Πολωνός σέντερ του τριφυλλιού έχει συμφωνήσει να επιστρέψει στην Ισπανία αυτή την φορά για λογαριασμό της Ουνικάχα Μάλαγα.

Ο νεαρός ψηλός ήρθε με υψηλές προσδοκίες αυτή τη χρονιά στο τριφύλλι ωστόσο δεν απέδωσε τα αναμενόμενα, χάνοντας μάλιστα την θέση του στο rotation των ψηλών, καθώς ερχόταν ως τρίτος πίσω από τους Ματίας Λεσόρ και Κώστα Αντετοκούνμπο.

Πλέον η παρουσία τη νέα χρονιά στο ρόστερ του Παναθηναϊκού μοιάζει δύσκολη, με τον Πολωνό να φέρεται ότι έχει συμφωνήσει με την νυν πρωταθλήτρια του Basketball Champions League, Ουνικάχα Μάλαγα.

