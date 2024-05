Συνεχάρη τον Παναθηναϊκό και ο Μπόλντγουιν: «Η λίγκα συνεχίζει να αναπτύσσεται»

Ο άσος της Μακάμπι Τελ Αβίβ, που βρέθηκε στο δρόμο του «εφτάστερου» στα πλέι οφ, αλλά ο ίδιος στάθηκε άτυχος καθώς τραυματίστηκε, έδωσε τα συγχαρητήριά του τόσο στους «πράσινους», όσο και στη διοργανώτρια αρχή.

«Ακόμη μία σεζόν στην Ευρωλίγκα πέρασε και επίσημα στα βιβλία της ιστορίας. Συγχαρητήρια στον Παναθηναϊκό για την κατάκτηση του τίτλου.

Η λίγκα συνεχίζει να αναπτύσσεται, χάρη στους παίκτες, τους προπονητές, τους οπαδούς και τα μέλη της», επισημαίνει ο Αμερικανός γκαρντ.

Another amazing Euroleague season officially in the books. Congratulations to @paobcgr for getting the title. The league continues to grow in an upward direction thanks to the players , coaches , fans , and league members.