Ξέσπασμα Λεσόρ: «Κάποιοι έλεγαν ότι είμαι σέντερ για... Eurocup, τώρα είμαι πρωταθλητής της Euroleague»

Ο Ματίας Λεσόρ, έδωσε τις δικές του απαντήσεις σε όσους τον αμφισβήτησαν με τον Γάλλο σέντερ του Παναθηναϊκού να ξεσπά μετά την κατάκτηση της Euroleague και την σημαντική συμβολή που είχε στον τελικό.

«Κάποιος έλεγε ότι δεν ήμουν σέντερ για μια ανταγωνιστική ομάδα. Κάποιος έλεγε ότι ήμουν ψηλός για το Eurocup. Ο κόσμος εξακολουθούσε να με αμφισβητεί.

Τώρα δεν είμαι πρωταθλητής Eurocup, είμαι πρωταθλητής Euroleague. Ευχαριστώ αυτούς τους ανθρώπους», ανέφερε σε δήλωσή του ο Ματίας Λεσόρ μετά τον τελικό του Final Four.

Mathias Lessort (@ThiasLsf) shutting doubting mouths:



“Somebody was saying I was not a big man for a contending team. Somebody was saying I was a EuroCup big. People were still doubting me. Now I'm not a EuroCup champion, I'm a EuroLeague champion. Thank you to those people”. pic.twitter.com/K8yPyGcRbR