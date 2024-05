Το σήκωσε ο Παναθηναϊκός: Η απονομή των Πρωταθλητών Ευρώπης (vid)

O Παναθηναϊκός είναι πρωταθλητής Ευρώπης. Ο Εργκίν Αταμάν και ο Κώστας Σλούκας σήκωσαν το 7ο Ευρωπαϊκό τρόπαιο στην κορυφή της Uber Arena.

Ο MVP Κώστας Σλούκας πήρε στα χέρια του το βαρύτιμο τρόπαιο και το σήκωσε μαζί με τον Τούρκο τεχνικό των πρασίνων, ενώ ο αρχηγός του τριφυλλιού κάλεσε στην απoνομή και τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο, ο οποίος αρνήθηκε και άφησε τους δυο μεγάλους πρωταγωνιστές αυτής της χρονιάς να σηκώσουν την κούπα.

It's the moment you've waited for @paobcgr fans...



Lift the Trophy HIGH #F4GLORY pic.twitter.com/03bKAOZqBQ