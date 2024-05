«Φόβοι για σοβαρό τραυματισμό του Έβανς στην Ζαλγκίρις - Φήμες για 6-8 μήνες εκτός»

Άτυχος στάθηκε ο Κίναν Έβανς στην αναμέτρηση της Ζαλγκίρις με την Λιετκαμπέλις. Ο Αμερικανός γκαρντ της λιθουανικής ομάδας τραυματίστηκε στο αριστερό πόδι, στο ίδιο που είχε πρόβλημα με τον αχίλλειο τένοντα, ενώ αποχώρησε υποβασταζόμενος από τα παρκέ με τις αντιδράσεις στο πρόσωπο του να είναι ανησυχητικές.

Σύμφωνα με ένα tweet του Ντονάτας Ουρμπόνας στην Ζαλγκίρις εκφράζονται φόβοι για σοβαρό τραυματισμό, με τις εξετάσεις του Κίναν Έβανς να αναμένονται από στιγμή σε στιγμή.

Θυμηθείτε τον τραυματισμό του:



Zalgiris suspects Keenan Evans may have suffered a serious injury, per sources. Further medical examinations will provide more information.

Keenan Evans suffered a kneecap and knee ligaments injury and will be out for 6-8 months, according to Rokas Pakėnas from 15min. Devastating injury for Keenan.