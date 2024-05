Σοκ με Κίναν Έβανς: Τραυματίστηκε και αποχώρησε υποβασταζόμενος (vid)

Ο Αμερικανός σκόρερ, ο οποίος φέρεται να έχει συμφωνήσει με τον Ολυμπιακό για τη νέα σεζόν, τραυματίστηκε στο αριστερό του πόδι σε μια ανύποπτη φάση στα τελευταία δευτερόλεπτα του τρίτου δεκαλέπτου στον πρώτο ημιτελικό με την Λιετκαμπέλις.

Ο Έβανς σε μια προσπάθεια να κόψει τον αντίπαλό του, έπεσε άμεσα στο παρκέ πιάνοντας το αριστερό του πόδι. Και με τις πρώτες του εκφράσεις και αντιδράσεις φάνηκε πως έχει υποστεί σοβαρή ζημιά. Άμεσα με τη βοήθεια ανθρώπων της Ζαλγκίρις και υποβασταζόμενος πέρασε στον πάγκο της ομάδας.

Φέτος στην Ευρωλίγκα, o Κίναν Έβανς μέτρησε 17,3 πόντους, 2,8 ριμπάουντ και 3,9 ασίστ κατά μέσο όρο, με 53% στα δίποντα και 43% στα τρίποντα. Πριν έναν χρόνο ο Έβανς είχε υποστεί ρήξη αχιλλείου τένοντα.

FINAL FOUR 2024 - Το Pamestoixima.gr στο Βερολίνο

Ζεις στο maximum τη δράση του FINAL FOUR 2024! Μπαίνεις στο Pamestoixima.gr και ανακαλύπτεις δεκάδες επιλογές για να φτιάξεις το δικό σου στοίχημα στο FINAL FOUR σε κορυφαίες αποδόσεις! 40+ ειδικά στοιχήματα ομάδων και παικτών, Live Streaming*, ενισχυμένες αποδόσεις για μακροχρόνιες επιλογές και μοναδικές προσφορές*! Στο ανανεωμένο Pamestoixima.gr το στοίχημα μπάσκετ περνάει σε άλλο επίπεδο!

*Ισχύουν Όροι & Προϋποθέσεις

«21+ |Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ: 1114| Παίξε Υπεύθυνα |».

After recovering from Achilles injury last season, Keenan Evans injured the same leg again 😬 pic.twitter.com/GWDSH981gy