«Ζεσταίνονται» στο Βερολίνο πριν τον μεγάλο τελικό οι φίλοι του Παναθηναϊκού (vid)

Στις 21:00 στην UBER Arena του Βερολίνου ο Παναθηναϊκός διεκδικεί το τρόπαιο της Euroleague κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης και ο κόσμος της ομάδας αναμένεται να μετατρέψει το γήπεδο σε... ΟΑΚΑ.

Οι εκτιμήσεις αναφέρουν για περισσότερους από 10.000 φιλάθλους των «πρασίνων» στις κερκίδες. Πάντως, αρκετοί εξ αυτών λίγες ώρες πριν το τζάμπολ βρίσκονται κοντά στο γήπεδο και στο κέντρο του Βερολίνου και δίνουν τον δικό τους πράσινο τόνο, με τα συνθήματα να δονούν τη γερμανική πρωτεύουσα.

FINAL FOUR 2024 - Το Pamestoixima.gr στο Βερολίνο

Panathinaikos fans are in a good mood before the EuroLeague Final game 👏☘️ pic.twitter.com/u4LQN2MI6Y