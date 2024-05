Σέρβοι χούλιγκαν έκαναν στην επίθεση στον σταθμό του Βερολίνου (vid)

Η οπαδική συμπλοκή στον σιδηροδρομικό σταθμό Prenzlauer Allee το βράδυ της Κυριακής σήμανε συναγερμό στο Βερολίνο. Οι γερμανικές αστυνομικές αρχές έσπευσαν στο σημείο και δυσκολεύτηκαν να θέσουν υπό έλεγχο την κατάσταση, αλλά με τους τραυματίες και τους προσαγωγές, κατάφεραν να αποκτήσουν σαφή εικόνα για το τι ακριβώς συνέβη.

Ο οπαδός που μεταφέρθηκε σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο, αλλά τελικά διέφυγε τον κίνδυνο, είναι τελικά Σέρβος, όπως και αρκετοί από τους 89 που προσήγαγε η αστυνομία και εξακρίβωσε τα στοιχεία τους.

Σύμφωνα με την εικόνα που απέκτησαν οι αρχές, Σέρβοι οπαδοί, με μια μικρή συνδρομή οπαδών του Ολυμπιακού, ήταν αυτοί που επιτέθηκαν στον σταθμό του τρένου, όπου βρίσκονταν οπαδοί του Παναθηναϊκού. Στους λογαριασμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μάλιστα, γίνεται λόγος για επίθεση των Delije δηλαδή οπαδών του Ερυθρού Αστέρα.

Οι Σέρβοι είναι στην πλειοψηφία τους κάτοικοι Βερολίνου.

25.05.2024, Delije🇷🇸 attacked Gate 13🇬🇷 last night with weapons at a metro station and a hotel in Berlin🇩🇪, many Panathinaikos fans in hospital seriously injured after getting beaten up https://t.co/Fjy3xrmcco pic.twitter.com/ApMDYDRlIK