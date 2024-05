Γκριγκόνις: «Δεν είναι ποτέ… Last Dance για τη Ρεάλ, το βλέπουμε και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ» (vid)

Ο Μάριους Γκριγκόνις ξεκαθάρισε πως οι συνθήκες δεν οδηγούν ποτέ σε... Last Dance για τη Ρεάλ Μαδρίτης και μίλησε για την ταυτότητα που οφείλει να έχει ο Παναθηναϊκός Aktor στον τελικό της Euroleague.

Πριν από λίγες μέρες το SDNA μίλησε με τις... παλιοσειρές της «βασίλισσας» για το πιθανό "Last Dance", μιας και ο Ρούντι Φερνάντεθ αποσύρεται και τα συμβόλαια των Σέρχιο Γιουλ, Σέρχι Ροντρίγκεθ και Φαμπιέν Κοζέρ ολοκληρώνονται το καλοκαίρι.

Ο «Γκρίγκο» τόνισε στην κάμερα του sdna.gr πως το "Last Dance" δεν... υφίσταται για μια ομάδα με το μέγεθος των Μαδριλένων, ενώ στάθηκε στην «πράσινη ταυτότητα», που πρέπει να φανεί στο παρκέ της "Uber Arena".

Αναλυτικά όσα ανέφερε:

Για τα «κλειδιά» του τελικού με τη Ρεάλ Μαδρίτης: «Πρέπει να παίξουμε καλύτερα από τη Ρεάλ Μαδρίτης, να δώσουμε έμφαση στις μικρές λεπτομέρειες. Λέω συνέχεια πως πρόκειται για ένα ματς. Δεν θα υπάρχουν προσαρμογές. Βγαίνεις, βγάζεις την καρδιά σου στο παρκέ, προσπαθείς να είσαι όσο πιο δυνατός μπορείς και να... βάλεις περισσότερους πόντους από εκείνους».

Για το αν θα προτιμούσε ο τίτλος να κρίνεται σε σειρά αγώνων: «Ειλικρινά, δεν ξέρω. Θα ήταν ωραίο να παίξουμε στο ΟΑΚΑ με τον κόσμο μας, γιατί εδώ η οργάνωση για τον κόσμο δεν δούλεψε σωστά. Θα ήταν ωραίο να παίξουμε στην Ελλάδα. Όμως, έτσι έχουν τα δεδομένα. Δεν ξέρω για ποιον είναι καλύτερο, θα δούμε».

Για το γεγονός ότι μέσα στη χρονιά αναφέρθηκε στο «ελεύθερο μπάσκετ» που παίζει το «τριφύλλι» και κατά πόσο θα αλλάξει αυτό στον τελικό: «Δεν νομίζω πως θα ήταν καλό να αλλάξουμε στο τελευταίο παιχνίδι το πώς αγωνιζόμαστε. Έχουμε τη δική μας ταυτότητα, τον χαρακτήρα μας, που πρέπει να αποδείξουμε ξανά».

Για το... Last Dance της Ρεάλ Μαδρίτης: «Δεν είναι ποτέ "Last Dance" για τη Ρεάλ Μαδρίτης. Μπορείτε να το δείτε από το ποδόσφαιρο, από το μπάσκετ. Δεν ισχύει το "Last Dance" για εκείνους».

