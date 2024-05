«Koντά στην Μπάγερν ο Ντα Σίλβα»

Ο Όσκαρ Ντα Σίλβα βρίσκεται κοντά στην επιστροφή του στην Γερμανία. Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Ρόμπερτ Χέιζελ ο διεθνής φόργουορντ/σέντερ με καταγωγή από τη Βραζιλία φέρεται να έχει δώσει τα χέρια με την Μπάγερν Μονάχου, για τον επαναπατρισμό του.



Ο 25χρονος ψηλός αγωνίζεται στην Μπαρτσελόνα από το 2022, αλλά μετά το τέλος της σεζόν όλα δείχνουν πως θα αποχωρήσει. Να θυμίσουμε πως πριν μετακομίσει στη Βαρκελώνη ο Όσκαρ Ντα Σίλβα αγωνίστηκε για μία σεζόν στην Άλμπα Βερολίνου (2021/22).



Φέτος με τους «μπλαουγκράνα», ο Γερμανός φόργουορντ/σέντερ έχει κατά μέσο όρο 5,4 πόντους και 2,6 ριμπάουντ στο πρωτάθλημα Ισπανίας, ενώ στην Ευρωλίγκα μέτρησε αντίστοιχα 3,4 πόντους και 2,8 ριμπάουντ.

Oscar da Silva is close to a deal with FC Bayern Basketball for upcoming season according to my information. #EuroLeague #easycreditBBL pic.twitter.com/EJJjt0JZyt