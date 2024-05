Xεζόνια για το μέλλον του: «Δεν έχω ιδέα - Ο Φλορεντίνο με... απειλεί να μείνω εδώ»

Οι φήμες για το μέλλον του Μάριο Χεζόνια έχουν φουντώσει με το συμβόλαιο του Κροάτη παίκτη να οδεύει στην ολοκλήρωση του το ερχόμενο καλοκαίρι.

Ο Ισπανός δημοσιογράφος Λούκας Σάεζ με tweet του αποκάλυψε δηλώσεις του Χεζόνια στις οποίες μιλάει για το μέλλον του.

"Δεν έχω την παραμικρή ιδέα για το μέλλον μου, ο κύριος Φλορεντίνο με απειλεί για να παραμείνω (σ.σ. γέλια), κάθε φορά που με βλέπει στο εστιατόριο. Μιλήσαμε με τον Χουάν Κάρλος Σάντσεθ και με τον Αλμπέρτο Ερέρος (σ.σ. διευθυντής του τεχνικού τμήματος της ομάδας) και με όλους. Όλοι έχουμε τις ίδιες σκέψεις. Όμως δεν είναι στιγμή να μιλάμε και να αποσυντονίζουμε την ομάδα με ατομικές υποθέσεις. Η κατάλληλη στιγμή θα έρθει.

Είναι σημαντικό να κατακτήσουμε το πρωτάθλημα και να μετά θα έρθουν τα νέα. Θα μου άρεσε (σ.σ. να ανανεώσω), αλλά τώρα θα ήταν αντιεπαγγελματικό να μιλήσουμε για αυτό. Θα υπάρξει η κατάλληλη στιγμή για να συζητήσουμε αυτά τα πράγματα", κατέληξε ο Μάριο Χεζόνια αναφορικά με το μέλλον του, για να εκφράσει τις σκέψεις του και για το Final Four της EuroLeague:

"Έχουμε αγγίξει ένα πολύ υψηλό επίπεδο ως ομάδα και έχουμε πολλά εφόδια για να τα καταφέρουμε. Η χημεία της ομάδας, οι έμπειροι παίκτες μας και κάθε συμπαίκτης που είναι διαθέσιμος για να βοηθήσει, προκειμένου να φτάσουμε στον στόχο μας. Έχουμε τη δυνατότητα να γίνουμε η καλύτερη ομάδα στην ιστορία της EuroLeague. Αν κάνουμε δύο νίκες, τότε θα βιώσουμε πολύ σημαντικές στιγμές. Αυτή η ομάδα μπορεί να καταφέρει πράγματα που δεν έχετε ξαναδεί".

