Ολυμπιακός: «Χρόνια πολλά Αϊζάια!»

Τα 33 του χρόνια κλείνει σήμερα(21/5) ο Αϊζάια Κάνααν, με τον Ολυμπιακό να στέλενει τις ευχές του μέσω social media στον παίκτη της ομάδας.

«Χρόνια πολλά Αϊζάια! Μακάρι όλες οι ευχές και επιθυμίες σου να πραγματοποιηθούν! Να έχεις μία καταπληκτική χρονιά μπροστά!» ανέφεραν στην ανάρτησή τους οι "ερυθρόλευκοι", λίγο πριν την αναχώρηση της ομάδας για το Βερολίνο και το Final-4 της Euroleague.



Ο Κάνααν την φετινή σεζόν έχεοι μέσο όρο 11.3 πόντους, 1.3 ριμπάουντ, 1.9 ασίστ σε 23:23 λεπτά συμμετοχής, έχοντας μάλιστα σχεδόν ένα κλέψιμο ανά παιχνίδι(0.9) και το εξαιρετικό 42.3% ποσοστό ευστοχίας στο τρίποντο.

🥳🎂🎁 Happy B-Day @SiP03 !!! May all your wishes and desires come true!!! Have an amazing year ahead!!! #OlympiacosBC #WeAreOlympiacos #TogetherWeFight pic.twitter.com/hHtcVrtB9T