Μπρόνι: «Δύσκολο να είμαι στη σκιά του Λεμπρόν» (vid)

Ο Μπρόνι Τζέιμς μίλησε για τις πολλές δυσκολίες που έχει να αντιμετωπίσει λόγω του ότι κουβαλάει ένα όνομα.... βαρύ και μπαίνει συνέχεια στη σύγκριση με τον πατέρα του.

«Ναι, είναι σκληρό. Δύσκολο. Υπάρχει πολλή κριτική» ήταν η χαρακτηριστική του ατάκα στο SiriusXM NBA Radio και συνέχισε: «Πρέπει να το αντιμετωπίσω. Δεν γνωρίζουν τι έχω περάσει. Απλά προσπαθώ να αξιοποιήσω στο έπακρο τις ευκαιρίες που μου παρουσιάζονται».

