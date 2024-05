Πάλεψε με διάστρεμμα η Κλαρκ, αλλά η Iντιάνα δεν γλίτωσε την ήττα

Παρά τη μεγάλη προσπάθεια και την... αυτιθυσία της Κέιτλιν Κλαρκ, η Ιντιάνα γνώρισε την ήττα με 88-84 από τους Κονέκτικατ Σαν για το WNBA.

Η Κλαρκ αν και τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης, επέστρεψε στη δράση με διάστρεμμα και προσπάθησε να κάνει ότι μπορείγια να βοηθήσει την ομάδα της.

Η νίκη μπορεί να μην ήρθε αλλά η Κλαρκ έμεινε στο παρκέ για 27'24", όπου μέτρησε 17 πόντους (3/7 τρίποντα), 3 ριμπάουντ και 5 ασίστ, με την συμπαίκτριά της, Κέλσι Μίτσελ, να προσθέτει 17 πόντους.

Caitlin Clark went to the locker room after suffering an apparent injury on this play.



She has since returned to the bench. pic.twitter.com/B00c5sd4YE