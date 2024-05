Ουόκαπ: «Δεν έχει σημασία με ποιον παίζεις, το κίνητρο για το τρόπαιο είναι το μόνο που μετράει»

Ο Τόμας Ουόκαπ στάθηκε στο κίνητρο και τη δίψα για την κατάκτηση της Euroleague και πως ο ίδιος και οι συμπαίκτες του θα τα δώσουν όλα για να το πετύχουν.

Ο άσος του Ολυμπιακού μίλησε στη media day της ομάδας και αναφέρθηκε εκτενώς στον ημιτελικό με τη Ρεάλ, τις διαφορές και τις ομοιότητες σε σχέση με τον περσινό μεταξύ τους τελικό, αλλά και ποια είναι τα συναισθήματά του…

Για το επίπεδο προετοιμασίας ενόψει του Final Four: «Είναι καλό το επίπεδο προετοιμασίας μας. Η προετοιμασία δεν άρχισε τώρα, αλλά από τον Αύγουστο. Είχαμε μια καλή σεζόν, με τον καιρό γινόμασταν καλύτεροι και καλύτεροι. Παίρναμε αυτοπεποίθηση και αρχίσαμε να αισθανόμαστε πιο άνετα. Περάσαμε στο Final Four και τώρα απλά πρέπει να πάμε εκεί και να εκτελέσουμε σωστά αυτό που έχουμε συνηθίσει να κάνουμε».

Για τα συναισθήματα του μετά την ανάδειξή του ως ο καλύτερος αμυντικός: «Νιώθω όμορφα. Δεν με νοιάζουν πολύ τα ατομικά βραβεία, αλλά το να αναγνωρίζονται οι προσπάθειές σου είναι πάντα πολύ όμορφο. Είμαι ευγνώμων και πολύ χαρούμενος που παίζω για το τεχνικό επιτελείο που στηρίζει το παιχνίδι μου και για τους συμπαίκτες μου που με στηρίζουν στο παρκέ. Είμαι ευγνώμων».

Για το αν είναι έτοιμος για τον ημιτελικό με τη Ρεάλ: «Ναι, είναι η δουλειά μου. Όλοι πρέπει να κοιταχτούμε στον καθρέφτη, να κάνουμε τη δουλειά μας και να ξέρουμε ακριβώς τι πρέπει να κάνουμε. Να παίξουμε άμυνες, να μαζέψουμε τα ριμπάουντ, να κάνουμε ότι χρειάζεται και να το εκτελέσουμε σωστά».

Για το παιχνίδι με τη Ρεάλ: «Είναι διαφορετικό από τα προηγούμενα. Όλα τα Final Four είναι διαφορετικά, εκείνοι έχουν άλλη ομάδα και εμείς έχουμε διαφορετική ομάδα. Έχουμε διαφορετικό μομέντουμ, με το οποίο μπαίνουμε στο Final Four. Αυτή η σεζόν είναι διαφορετική, πρέπει να το πιστέψουμε και να στηριχτούμε στον εαυτό μας. Το να βάζεις ή να χάνεις τα σουτ δεν είναι το πιο σημαντικό, αλλά κάνεις τη ζωή σου πιο εύκολη. Δεν έχει σημασία αν παίζεις στο ελληνικό πρωτάθλημα ή στη EuroLeague ή στο Final Four. Πρέπει να έχεις καλή άμυνα, να κλειδώσεις τον αντίπαλο και να χτίσεις πάνω σε αυτό».

Για τον περσινό τελικό με τη Ρεάλ: «Το κίνητρο για το Final Four είναι πάντα στο μεγαλύτερο επίπεδο. Ειδικά όταν τα προηγούμενα χρόνια έχεις χάσει με τρόπο που σου σπάει την καρδιά. Πέρσι ήμασταν τόσο κοντά, για αυτό και πλέον το κίνητρο είναι στο υψηλότερο επίπεδο. Δεν έχει σημασία με ποιους παίζεις απέναντι σου, αν είναι η Ρεάλ ή αν είναι η Άλμπα Βερολίνου. Δεν έχει σημασία. Το κίνητρο για να φέρεις το τρόπαιο στο σπίτι σου είναι το μοναδικό που μετράει».

Για το ότι τις προηγούμενες δύο χρονιές ο Ολυμπιακός ηττήθηκε στα τελευταία λεπτά και το αν είναι η χρονιά του να πάρει μια νίκη, νικώντας το buzzer: «Είναι καλό να μην χρειαστούμε το buzzer-beater στο Final Four. Το επίπεδο του ανταγωνισμού είναι τόσο υψηλό και είναι τόσο έντονο, που χρειάζεσαι μια τυχερή αναπήδηση σε κάποιο σημείο. Θα ήταν πολύ καλό ναι».

Για το φορμάτ της διοργάνωσης: «Κάθε φορμάτ είναι δύσκολο. Παίζουμε σε μια σεζόν εννέα μηνών, με τη κανονική περίοδο και τις προπονήσεις. Αν παίζαμε μια σειρά πέντε παιχνιδιών, θα έμοιαζε σαν να τραβάμε ακόμα περισσότερο τη σεζόν. Είτε κρατήσουμε το φορμάτ, είτε το αλλάξουμε θα είναι όλα καλά και θα παίξουμε όλα τα ματς».

Για την τρέχουσα σεζόν: «Νομίζω ότι από τα δύο τελευταία χρόνια, έχουμε πολύ εμπειρία και για φέτος. Πέρυσι ήμασταν πιο υγιείς σε όλη τη διάρκεια της σεζόν, δεν είχαμε αυτές τις απουσίες. Αυτή τη σεζόν είχαμε πολλούς τραυματισμούς, τα παιδιά να μπαίνουν και να βγαίνουν από τις προπονήσεις και νέες μεταγραφές. Προσπαθούσαμε να καταλάβουμε πολλά πράγματα. Από την αρχή προσπαθήσαμε να κρατήσουμε το στιλ μας μέχρι αυτή τη στιγμή και τα πράγματα άρχισαν σιγά-σιγά να δένουν και να έρχονται πιο κοντά. Είμαστε πλέον μια έμπειρη ομάδα και θα συγκεντρωθούμε για να κατακτήσουμε τον τίτλο, τίποτα άλλο».

