Πήρε θέση ο Νάναλι για το ξύλο με τον Λαζάρεβιτς: «Υπάρχουν αποδείξεις, μαθαίνω από τα λάθη μου»

Οι δυο αντίπαλοι παίκτες ήρθαν στα χέρια στα αποδυτήρια, ο Νάναλι γρονθοκόπησε τον Λαζάρεβιτς, όμως με ανακοίνωσή του ο Αμερικανός της Παρτιζάν θέλησε να διευκρινίσει την κατάσταση και να ξεκαθαρίσει κάποια πράγματα, τονίζοντας πως εκείνος δέχθηκε πρώτα την επίθεση...

Αναλυτικά όσα έγραψε μέσω social media:

«Είμαι αυτός που είμαι. Όχι αυτός που νομίζεις ότι είμαι, ούτε αυτός που θέλεις να είμαι. Είμαι εγώ. Η κατασκευή και η χειραγώγηση δεν ήταν απαραίτητες σε αυτήν την κατάσταση, καθώς υπάρχουν ΣΚΛΗΡΕΣ αποδείξεις σε βίντεο που αποκάλυψαν ότι έπρεπε να προστατευτώ από ένα επιθετικό άτομο.

Αφού προσπάθησα να αποκλιμακώσω την κατάσταση ένιωσα την πλάτη μου (κυριολεκτικά) πάνω στον τοίχο, ένα χέρι γύρω από το λαιμό μου και μια γροθιά να έρχεται προς το μέρος μου. Δεν είχα άλλη επιλογή από το να το φύγω από εκείνον. Δεν υπάρχει καθόλου έχθρα απέναντί του και ελπίζω να είναι καλά.

Οποιαδήποτε αφήγηση για τον εαυτό μου, χωρίς να περιλαμβάνει ότι είμαι σταθερός και έντιμος άνθρωπος, δεν μπορεί να είναι αληθινή, ούτε θα γίνει αποδεκτή. Ποτέ δεν θα είμαι τέλειος και δεν προσπαθώ για αυτό, απλώς μαθαίνω από τα λάθη μου, ενώ θεωρώ τον εαυτό μου υπεύθυνο για να γίνω καλύτερος από αυτά τα λάθη του παρελθόντος.

Δεν είμαι ρατσιστής, παρεμπιπτόντως, για εκείνους τους ανθρώπους που μου έλεγαν ότι είμαι ρατσιστής, ενώ με αποκαλούσαν μαύρο πίθηκο, μου πετούσαν μπανάνες (τις λατρεύω σε smoothies, όχι όμως η αγαπημένη μου επιλογή), αμέτρητες λέξεις με το N, απειλές, μέσα από όλα αυτά δεν θα επηρεαστεί η γνώμη μου για τους άλλους σπουδαίους Σέρβους με τους οποίους έχω χτίσει σχέσεις κατά τη διάρκεια της παρουσίας μου εδώ. Τίποτα αληθινό δεν μπορεί να απειληθεί, τίποτα εξωπραγματικό δεν υπάρχει».

