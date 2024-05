Τάπες, buzzer-beater και «δυναμίτης» Λεσόρ στο «πράσινο» Top-5 από τη Euroleague (vid)

Σε αυτές βρίσκονται οι θεαματικές τάπες των Τζέριαν Γκραντ και Παναγιώτη Καλαϊτζάκη, το μεγάλο buzzer beater τρίποντο του Μάριους Γκριγκόνις στην έδρα της Μονακό, αλλά και Ματίας Λεσόρ.

Ο Γάλλος σέντερ του τριφυλλιού ως δυναμίτης διαλύει σε δύο φάσεις τον συμπατριώτη του, Βενσάν Πουαριέ, με δύο τρομερά καρφώματα.

Δείτε τις φάσεις:

FINAL FOUR 2024 - Το Pamestoixima.gr στο Βερολίνο

Gearing UP for their first #F4GLORY in 12 years this week👀



But the plays that helped @paobcgr get there were spectacular🔥



Check out the Top 5 plays from the Greens NOW ☘️



'Top Plays of the Season' I @TurkishAirlines pic.twitter.com/Dvwd35f9kl