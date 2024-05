Η τρομερή εμφάνιση από τους ηγέτες των Πέισερς στο Game 7 στην Νέα Υόρκη (vid)

Ο Αμερικανός γκαρντ έβαλε 26 πόντους στο Game 7 και μοίρασε 7 ασίστ, ενώ ο Σιάκαμ συμπλήρωσε 20 πόντους, 4 ριμπάουντ και 4 ασίστ.

Έτσι, οι δυο τους οδήγησαν τους Πέισερς σε ένα ιστορικό break, που συνδυάστηκε με την πρόκριση στους τελικούς της Ανατολής.

Δείτε τις κορυφαίες στιγμές των δυο τους εδώ:

Tyrese Haliburton and Pascal Siakam lead the @Pacers in Game 7 to advance to the ECF!



Haliburton: 26 PTS (14 in 1Q), 10-17 FGM, 6 3PM, 6 AST

Siakam: 20 PTS (11 in 1Q), 8-15 FGM, 4 REB, 4 AST



Indiana's 67.1 FG% is the highest percentage in a playoff game in NBA history 🤯 pic.twitter.com/6dv3EasEwH