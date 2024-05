Eύκολα η Ζαλγκίρις την Μαζεϊκιάι... πέταξε στα ημιτελικά

Η Ζαλγκίρις επιβεβαίωσε τον τίτλο του φαβορί κόντρα στην Μαζεϊκιάι κέρδισε με 75-68 στο Game 2 των play-off, έκανε το 2-0 στην σειρά και προκρίθηκε στα ημιτελικά του λιθουανικού πρωταθλήματος.

Κορυφαίος για τη Ζαλγκίρις ήταν ο Λαουρίνας Μπιρούτις με 15 πόντους, με τον Τόμας Ντίμσα να προσθέτει 11 πόντους. Από την αντίπερα όχθη ξεχώρισε ο άλλοτε παίκτης των Ολυμπιακού και Άρη, Μαρτίνας Γκετσεβίτσιους, με 12 πόντους.



Τα δεκάλεπτα: 14-23, 36-40, 46-58, 58-76

Δείτε εδώ τα καλύτερα στιγμιότυπα του παιχνιδιού

Let's check the highlights from Game 2 of the @betsafeLKL Quarter-finals. pic.twitter.com/tSyysEdNfW