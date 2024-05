Τα playoffs της Ευρωλίγκα πρόσφεραν άφθονες συγκινήσεις αλλά και πλούσιο θέαμα, με τις καλύτερες φάσεις να προέρχονται από τα παιχνίδια των αιωνίων απέναντι σε Μακάμπι και Μπαρτσελόνα αντίστοιχα.

Δεσπόζει η τάπα του Παναγιώτη Καλαϊτζάκη πάνω στον Ριβέρο, τα μεγάλα σουτ του Νικ Καλάθη και τα καρφώματα του ΜακΚίσικ και Γιαμπουσέλε.

Δείτε τις 10 καλύτερες φάσεις:

The most 𝙀𝙇𝙀𝘾𝙏𝙍𝙄𝘾⚡️plays of the playoffs pic.twitter.com/p9ZDmuYf12