Έντουαρντς για την σειρά με τους Νάγκετς: «Στα δυο τελευταία ματς μας τσάκισαν - Έχουν τον καλύτερο παίκτη στον κόσμο»

Ο Άντονι Έντουαρντς δεν μάσησε τα λόγια του μετά το νέο break των Νάγκετς μέσα στην Μινεσότα, τονίζοντας σε δηλώσεις του μετά το φινάλε της αναμέτρησης πως στα δυο τελευταία παιχνίδια το Ντένβερ τους έχει τσακίσει.

Παράλληλα η κάμερα έπιασε τον παίκτη των Τίμπεργουλβς να λέει κάτι στον Τζαμάλ Μάρεϊ, με τον ίδιο να αποκαλύπτει το trash talking του. talking του.



«Του είπα ‘συνέχισε μιλάς έτσι, αυτό μας αρέσει’. Δεν απάντησε κάτι, αλλά είμαι σίγουρος πως με άκουσε. Γι’ αυτά ζούμε»



«Δεν πιστεύαμε ποτέ ότι θα ήταν εύκολο μετά το 0-2. Περίμενα την αντίδραση των Νάγκετς και στα δύο τελευταία παιχνίδια μάς τσάκισαν. Έχουν τον καλύτερο παίκτη στον κόσμο και όποιο λάθος κάνεις το αναγνωρίζει και σε τιμωρεί. Όμως θα είμαστε έτοιμοι στο Game 5 και θα αντιδράσουμε»

Anthony Edwards on what he told Jamal Murray:



"I just told his ass, we love that keep talking that, that's what we like.”



