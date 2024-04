Λίλαρντ: «Τα τελευταία δύο χρόνια δεν ήμουν στα playoff και ήταν άθλιο» (vid)

Ο πολύπειρος γκαρντ των Μπακς, ολοκλήρωσε την αναμέτρηση έχοντας 35 πόντους, 6 ριμπάουντ και 3 ασίστ, τονίζοντας ότι η δίχρονη απουσία του από τα playoffs ήταν ένα άθλιο συναίσθημα.

«Τα δύο τελευταία χρόνια δεν ήμουν στα playoffs, ήταν άθλιο. Πέρσι πήγα μέχρι και στην Κοατσέλα (σ.σ. γνωστό φεστιβάλ μουσική). Δεν είχα πάει ποτέ στην Κοατσέλα.

Το να είμαι σε θέση να παίζω στα playoffs σε μια ομάδα πρωταθλητισμού, είναι αυτό που ήθελα, αυτό που έψαχνα περισσότερο», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ντάμιαν Λίλαρντ.

"Last 2 years not being in the playoffs, it sucked…Last year, I went to Coachella. I ain't ever been able to go to Coachella."



- Damian Lillard 😂



(h/t @ohnohedidnt24)



pic.twitter.com/1dpOllVfIM