Πρόστιμο του NBA στους Κλίπερς για παράβαση του ιατρικού πρωτοκόλλου

Οι Κλίπερς στην τελευταία αγωνιστική της regular season του NBA αγωνίστηκαν χωρίς τον Πολ Τζορτζ, τον Ράσελ Ουέστμπρουκ και τον Νόρμαλ Πάουελ, όμως δεν μπόρεσαν να δικαιολογήσουν την απουσία των τριών καλαθοσφαιριστών.

Βάση των κανονισμών του NBA, οι Κλίπερς παραβίασαν τους κανόνες αναφοράς τραυματισμών και τους επιβλήθηκε χρηματικό πρόστιμο ύψους 25.000 δολαρίων.

The NBA has fined the Clippers for $25,000 for violating injury reporting rules on April 14 when failing to disclose status of Paul George, Russell Westbrook and Norman Powell.