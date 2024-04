Μονέκε: «Ο Μάρκους Χάουαρντ είναι ο καλύτερος σκόρερ στην Ευρώπη»

Η Μπασκόνια έφυγε με ένα σπουδαίο διπλό από την έδρα της Βίρτους Μπολόνια, με τον Μάρκους Χάουαρντ να κάνει φοβερή εμφάνιση με 34 πόντους οδηγώντας την Μπασκόνια στο δρόμο της Μακάμπι για τα play-in.

O Tσίμα Μονέκε σε δηλώσεις του μετά το φινάλε της αναμέτρησης αποθέωσε τον Αμερικανό γκαρντ του Ντούσκο Ιβάνοβιτς λέγοντας πως είναι ο καλύτερος σκόρερ στην Ευρώπη.

«Ο Μάρκους Χάουαρντ είναι ο καλύτερος σκόρερ στην Ευρώπη. Όλοι ανέφεραν διάφορα ονόματα, αλλά κανείς δεν ανέφερε εκείνον. Τα πράγματα που κάνει στο παρκέ, δεν τα κάνει κανείς στον κόσμο!», ήταν τα λόγια του φόργουορντ των Βάσκων.



Δείτε το βίντεο:

It's @Chimdogg_'s turn to give his opinion 👀 pic.twitter.com/4lbgJO90ZC