Παπούτσια με την υπογραφή Ουεμπανιάμα: Η Nike αποκαλύπτει το πρωτότυπο μοντέλο στο Παρίσι

Η Nike αποκάλυψε ένα πρωτότυπο παπούτσι στο Παρίσι για τον Βίκτορ Ουεμπανιάμα των Σαν Αντόνιο Σπερς. Σύμφωνα με το Sneakernews , το πρωτότυπο που παρουσιάζεται στο Παρίσι διαθέτει επιρροή επιστημονικής φαντασίας που παίζει στην εικόνα του εξωγήινου Ουεμπανιάμα

Η μονάδα ορατού αέρα διαθέτει pixelations εμπνευσμένα από την πέτρα στο κολιέ που φορούσε στο Draft Night τον Ιούνιο του 2023. Και πάλι, είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι είναι μόνο ένα πρωτότυπο ενός πιθανού μελλοντικού παπουτσιού, αλλά είναι μια καλή ένδειξη για το πώς θα μπορούσε να μοιάζει ένα παπούτσι με την υπογραφή Nike του Ουεμπανιάμα. Είναι σημαντικό ότι τα μοντέλα που εμφανίζονται αντικατοπτρίζουν πραγματικά το παπούτσι του ταλαντούχου Γάλλου μεγέθους 20,5.

Nike just unveiled an “A.I.R” concept shoe in Paris for Victor Wembanyama — designed by A.I. and fueled by its Sport Research Lab insights.



