«Καρφιά» Τζάνινγκ για την ΑΕΚ: «Χαίρομαι που δεν πήγα να παίζω δωρεάν»

Ο Αμερικανός καλαθοσφαιριστής, με αφορμή δημοσίευμα για την αποχή των παικτών της ΑΕΚ από τις προπονήσεις, αναφέρθηκε με καθόλου κολακευτικά λόγια για την Ένωση.

«Είχαν 18 ban στην αρχή της σεζόν, τι περίμενε κανείς; Κάτι πρέπει να γίνει για να αποφευχθεί αυτό. Δεν είναι δίκαιο για τους παίκτες, τους προπονητές, τους οπαδούς.

Η ΑΕΚ έδειξε ενδιαφέρον πριν τη σεζόν, επίσης τους προσέγγισα στα μέσα της σεζόν για να βοηθήσω όταν έκαναν αλλαγές. Είμαι χαρούμενος που δεν πήγα για να παίζω δωρεάν», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Τζάνινγκ.

They had 18 bans start of season, what did anyone expect? Something’s gotta be done to avoid this. Not fair for the players/coaches/fans.

AEK showed interest in me before the season,I also reached out mid season to help when they were making changes. Glad I didn’t do it for free. https://t.co/GG207zyO6l