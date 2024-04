Διάστρεμμα στο αριστερό πέλμα ο Γιάννης - Νοκ άουτ στα τρία τελευταία παιχνίδια της regular season

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο προκάλεσε συναγερμό στους Μπακς με τον τραυματισμό του στο ντέρμπι με τους Σέλτικς, αφού λίγο πριν την λήξη του τρίτου δωδεκαλέπτου αποχώρησε με ενοχλήσεις στο πέλμα.

Ο «Greek Freak» υποβλήθηκε σε μαγνητική και τα αποτελέσματα έδειξαν ότι υπέστη διάστρεμμα στο αριστερό πέλμα και όπως ενημέρωσαν οι Μπακς θα αναγκαστεί να χάσει τα τρία τελευταία ματς της regular season.

Τα «Ελάφια» στην ανακοίνωσή τους αναφέρουν ότι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο θα λαμβάνει καθημερινή φροντίδα και η κατάσταση του θα αξιολογείται διαρκώς, δεδομένου ότι απομένει μια εβδομάδα για την έναρξη των playoffs.

MEDICAL UPDATE: Giannis Antetokounmpo left last night’s win vs. Boston in the third quarter with a left soleus (calf) injury.



Antetokounmpo underwent an MRI last night that confirmed the diagnosis of a left soleus (calf) strain. He will miss the remaining three games of the…