Ντόντσιτς για την ένταση με Ουντόκα: «Μου είχε πει κάποια πράγματα και δεν θα το άφηνα έτσι»

Οι Μάβερικς επικράτησαν τα ξημερώματα της Δευτέρας (8/4) των Ρόκετς με 147-136 σε ένα φοβερό παιχνίδι που δεν έλειψαν οι εντάσεις. Ο Λούκα Ντόντσιτς, ο οποίος πραγματοποίησε μια εκπληκτική εμφάνιση με 37 πόντους είχε ένα μικρό επεισόδιο κατά την διάρκεια της παράτασης με τον προπονητή των Ρόκετς Ίμε Ουντόκα.

Ο Σλοβένος γκαρντ μετά από ένα καθοριστικό καλάθι του στο έξτρα πεντάλεπτο γύρισε και είπε κάτι προς την πλευρά του προπονητή της ομάδας των Ρόκετς, με τον ίδιο να δηλώνει μετά το τέλος της αναμέτρησης ότι " μου είχε πει κάποια πράγματα στον προηγούμενο αγώνα μας και, ξέρετε, δεν θα το άφηνα έτσι".

Ο κόουτς των Ρόκετς σε σχετική ερώτηση απέφυγε να απαντήσει λέγοντας απλώς ότι «μου είπε κάτι στα σλοβενικά, που δεν τα καταλαβαίνω. Οπότε δεν ξέρω».

Luka Doncic on talking trash with Ime Udoka:



“He was talking to me in the first game there, so you know I’m going to go back.” pic.twitter.com/7ntXOIXqGR