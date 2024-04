Ολυμπιακός: Στην κορυφαία πεντάδα του ANGT ο Αμπόσι

Ο άσος των «ερυθρολεύων» ολοκλήρωσε το τουρνουά με πολύ καλές εντυπώσεις, παίζοντας σε 4 παιχνίδια και έχοντας σε αυτά 15,2 πόντους, 6,5 ριμπάουντ, 5,5 ασίστ και 2 κλεψίματα κατά μέσο όρο.

Στην κορυφαία πεντάδα βρέθηκαν επίσης οι Καρίμ Λόπεζ (Μπανταλόνα), Φιν Σκοτ (Γκραν Κανάρια), Ασανέ Σανκαρέ (Next Gen Paris), Νέιθαν Σόλιμαν (INSEP).

Στην τελική κατάταξη ο Ολυμπιακός κατέκτησε την 5η θέση και ο Παναθηναϊκός την 6η, ενώ τον τίτλο κατέκτησε η Next Gen Paris που νίκησε με 86-78 την ομαδα INSEP στον τελικό.

