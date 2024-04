Δε θα πέφτει... καρφίτσα! Επίσημο το sold out του Παναθηναϊκού με την Άλμπα

Το ΟΑΚΑ το βράδυ της Πέμπτης (11/4, 21:15) θα είναι κατάμεστo, με την πράσινη ΚΑΕ να ανακοινώνει το βράδυ του Σαββάτου πως εξαντλήθηκαν όλα τα εισιτήρια για τη συγκεκριμένη αναμέτρηση.

Εξάλλου με νίκη ο Παναθηναϊκός απέναντι στην αδιάφορη βαθμολογικά Άλμπα εξασφαλίζει τη δεύτερη θέση στο τέλος της κανονικής περιόδου της Euroleague και σφραγίζει το πλεονέκτημα έδρας για τα πλέι οφ, με φόντο φυσικά την είσοδό του στο Final Four του Βερολίνου.

Η πράσινη ΚΑΕ ανακοίνωσε το sold out, ευχαριστώντας τον κόσμο για την στήριξή του σε ακόμα έναν αγώνα, αλλά και για όλη τη σεζόν.

The last regular season home Euroleague game has been SOLD OUT, five days before the tip-off! #PAOFans, thank you for your support throughout the season!🙏🏼💚#WeTheGreens #paobcaktor pic.twitter.com/zp01te1Nk7