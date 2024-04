Οι οπαδοί του Παναθηναϊκού αποθέωσαν τον Χουάντσο έξω από το «BMW Park» (vid)

Ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ ήταν καταλυτικός στη νίκη του Τριφυλλιού επί της Μπάγερν (75-82), έχοντας 14 πόντους με 3/3 δίποντα, 2/2 βολές και 2/3 τρίποντα, 2 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 1 κλέψιμο σε 26 λεπτά συμμετοχής.

Κατά την αποχώρηση της αποστολής του Παναθηναϊκού, μάλιστα ο Ισπανός φόργουορντ γνώρισε την αποθέωση από τους οπαδούς των «πράσινων» που φώναζαν ρυθμικά το όνομά του, με τον Χουάντσο να βγάζει αρκετές selfie με φίλους του Τριφυλλιού.

Outside the arena 🙌🏼



Thank you Greens 💚#WeTheGreens #paobcaktor pic.twitter.com/hekr8gffzv