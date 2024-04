Η κραυγή του Σλούκα στον κόσμο που λέει πολλά και ο χορός με το «χόρτο μαγικό» (vids)

Με το σφύριγμα της λήξης ο αρχηγός του τριφυλλιού στράφηκε στους χιλιάδες φιλάθλους της ομάδας και βγάζοντας μια δυνατή κραυγή, φώναξε «ναι» και με μία λέξη εξέφρασε τόσα πολλά συναισθήματα και ένα ισχυρό «θέλω», που έχει μέσα του από την αρχή της σεζόν.

Λίγα δευτερόλεπτα μετά, όλοι οι παίκτες του Παναθηναϊκού πήγαν στον κόσμο, τραγούδησαν και χόρεψαν το… καθιερωμένο «χόρτο μαγικό».

Δείτε τις πράσινες στιγμές:

Our after W ritual with #PAOFans 💚#WeTheGreens #paobcaktor pic.twitter.com/gJEYgrkpi6