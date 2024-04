O Γκαρνέτ «την είπε» στον Πιρς επειδή αποκάλεσε τους Ευρωπαίους παίκτες... soft

Κέβιν Γκαρνέτ και Πολ Πιρς μπορεί να υπήρξαν συμπαίκτες στους Σέλτικς πανηγυρίζοντας ένα πρωτάθλημα μαζί, ωστόσο ο πρώτος διαφώνησε με την άποψη του Πιρς για τους Ευρωπαίους παίκτες που έρχονται στο ΝΒΑ.

Ο παλαίμαχος πάουερ φόργουορντ των Κέλτων πήρε το μέρος των παικτών από την "γηραιά" Ήπειρο λέγοντας πως έχει αγωνιστεί με αρκετούς Ευρωπαίους που δεν ήταν μαλθακοί.

«Οι Ευρωπαίοι έρχονται από σοβαρά σκ@@α! Έρχονται από πόλεμο, αδερφέ! Κάποιοι από αυτούς πήγαιναν στο σχολείο και έσπαγαν δίπλα τους βόμβες. Μιλάω σοβαρά! Αναφέρομαι σε Σέρβους, Κροάτες, τέτοιες εθνικότητες. Το θέτεις λες και οι Αμερικανοί είναι από ένα διαφορετικό μέταλλο, ενώ οι Ευρωπαίοι έρχονται από έναν τελείως διαφορετικό τρόπο ζωής. Αν σκάψεις του παρελθόν τους θα το διαπιστώσεις. Έχω παίξει με αρκετούς και δεν μπορείς να λες πως είναι μαλθακοί», είπε ο θρυλικός πάουερ φόργουορντ στο podcast του.

