Επιτέθηκε στον Γιόκιτς ο Αρίνας: «Ο χειρότερος MVP των τελευταίων 40 ετών!»

Ο Γκίλμπερτ Αρίνας τα τελευταία χρόνια ακολουθεί καριέρα σχολιαστή σε podcast και εκπομπές, με τα όσα λέει να προκαλούν κατά καιρούς αίσθηση, θέλοντας προφανώς να διατηρηθεί στα φώτα της δημοσιότητας.

Μετά την προκλητική του δήλωση για τους Ευρωπαίους παίκτες του NBA, ο Αρίνας... ξαναχτύπησε κάνοντας επίθεση στον Νίκολα Γιόκιτς, χαρακτηρίζοντας τον Σέρβο σέντερ ως «τον χειρότερο MVP των τελευταίων 40 χρόνων»!

Αναλυτικά όσα είπε:

«Ο Γιόκιτς είναι πιθανότατα, με βάση τα στατιστικά, ο χειρότερος MVP τα τελευταία 40 χρόνια. Όταν μιλάμε για τον MVP, πρόκειται για παίκτη που η ομάδα του είναι πρώτη ή δεύτερη στη λίγκα.

Όταν το πήρε ο Μάικλ Τζόρνταν οι Μπουλς ήταν έβδομοι, αλλά είχε κατά μέσο όρο 35 πόντους, 6 ριμπάουντ, 5 ασίστ και 3 κλεψίματα. Ήταν κορυφαίος σε πόντους και κλεψίματα και έκανε μία ιστορική σεζόν.

Όταν το πήρε ο Ράσελ Γουέστμπρουκ, οι Θάντερ ήταν 10οι , αλλά είχε κατά μέσο όρο τριπλ-νταμπλ. Κάτι είχε να γίνει από την εποχή του Όσκαρ Ρόμπερτσον.



Όταν ο Γιόκιτς πήρε το βραβείο το 2021, οι Νάγκετς ήταν πέμπτοι και είχε 26 πόντους, 8 ριμπάουντ και 10 ασίστ ανά ματς. Ποιο είναι το ιστορικό εδώ; Ένα σέντερ που σχεδόν κάνει τριπλ-νταμπλ; Δεν έκανε καν αυτό και του έδωσαν».

I don’t get it. Can someone please explain this to me?🤯



Gilbert Arenas on Nikola Jokic



🗣️ “Jokic is probably, statistically, when it comes to overall game, the worst MVP winner. He is the worst MVP winner in the last 40 years.”#NBA #Nuggets #nikolajokic pic.twitter.com/KIznw6iCiz