Σε ένα διήμερο πιθανό συναπάντημα Παναθηναϊκού-Ολυμπιακού σε 4 ομαδικά σπορ!

Αυτό κι αν (θα) είναι καυτό διήμερο. Βάζοντας κάτω το καλεντάρι προκύπτει ότι οι αιώνιοι μπορεί να διασταυρωθούν το ίδιο Σαββατοκύριακο/Δευτέρα σε μπάσκετ ανδρών, βόλεϊ ανδρών, μπάσκετ γυναικών και βόλεϊ γυναικών!

Η σεζόν μπαίνει στην τελική ευθεία και η περίοδος των τελικών έφτασε. Όπως όλα δείχνουν, Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός θα έχουν… δουλειές με φούντες από το επόμενο Σαββατοκύριακο και αν επιβεβαιωθούν τα προγνωστικά είναι πολύ πιθανό να συναντηθούν σε τέσσερα διαφορετικά αθλήματα.

Μπάσκετ ανδρών: Το ντέρμπι για τον Γ γύρο της Basket League ορίστηκε για τη Δευτέρα 15/04 στις 20:15, στο ΟΑΚΑ.

Μπάσκετ γυναικών: Τα πλέι οφ ξεκινούν την Κυριακή, την Τετάρτη να έχουν ολοκληρωθεί οι ημιτελικοί Ολυμπιακός-Πρωτέας, Παναθηναϊκός-Εσπερίδες και την άλλη Κυριακή 14/04 να ξεκινούν οι τελικοί (best of five) του πρωταθλήματος με τη σειρά να ξεκινά στο ΣΕΦ.

Βόλεϊ ανδρών: Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός έχουν «ραντεβού» την επόμενη εβδομάδα ξεκινώντας από το Μετς. Δεδομένα εκείνο το Σαββατοκύριακο θα αγωνιστούν μεταξύ τους, απομένει να δούμε αν θα είναι το Game 1 ή Game 2 της σειράς των τελικών.

Βόλεϊ γυναικών: Ο Παναθηναϊκός έκανε το 1-0 με την ΑΕΚ, ο Ολυμπιακός επί της Θέτιδας και με μια ακόμα νίκη (Σάββατο ή Τετάρτη) δίνουν ραντεβού στους τελικούς. Σίγουρα θα συναντηθούν μεταξύ τους το επόμενο Σαββατοκύριακο.

Όλα αυτά ενώ έχουν ήδη γίνει 5 ντέρμπι αιωνίων στο ποδόσφαιρο κι απομένουν… μίνιμουμ άλλα τόσα στο μπάσκετ.

Κι όποιος αντέξει…