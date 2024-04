Πιρς: «Κανείς δεν θεωρεί σκληρούς τους Ευρωπαίους παίκτες» (vid)

Κατά τη διάρκεια μιας εμφάνισής του στο 'Udisputed', ο Πολς Πιρς δεν συγκρατήθηκε, ασκώντας κριτική στους Ευρωπαίους παίκτες, ενώ έκανε ειδική αναφορά στον Βίκτορ Ουεμπανιάμα και τον Ρούντι Γκομπέρ.

Ο παλαίμαχος παίκτης του ΝΒΑ τόνισε ευθαρσώς ότι κανείς δεν θεωρεί σκληρούς ευρωπαίους παίκτες, ειδικά αυτούς που προέρχονται από την Γαλλία. «Είναι ωραίοι άνθρωποι, τους αρέσουν τα γλυκά, είναι φιλικοί», πρόσθεσε.

Ο 46χρονος αναλυτής έκανε αναφορά στον Βίκτορ Ουεμπανιάμα, λέγοντας πως δεν είναι καθόλου σκληρός τύπος, ενώ πρόσθεσε ότι μιλάει μια... σέξι γλώσσα. Από την κριτική του δεν ξέφυγε ούτε ο έτερος Γάλλος ψηλός Ρούντι Γκομπέρ για τον οποίον είπε πως "είναι ο αμυντικός παίκτης της χρονιάς, αλλά αυτό δεν εκφοβίζει κανέναν".

Δείτε τα λεγόμενα του εδώ:

OH SH*T: Rudy Gobert taking shots from Paul Pierce and Skip Bayless on @undisputed today



"Nobody considers European players tough, especially from France... Rudy Gobert is the classic fake tough guy to me. No one is afraid of him.”



😬😬😬 pic.twitter.com/R8sC3NeMik