Aπίστευτο σκηνικό στην Ιταλία: Πλακώθηκαν προπονητής και βοηθός σε αγώνα U17 - Διακόπηκε το παιχνίδι (vid)

Ένα ματς μπάσκετ σε τουρνουά U17 στην Ιταλία δεν ολοκληρώθηκε ποτέ καθώς ο προπονητής και βοηθός της ίδιας ομάδας ήρθαν σε αντιπαράθεση και στην συνέχεια... πλακώθηκαν στον πάγκο την αρχή της δεύτερης περιόδου.

Ο τσακωμός μεταξύ των δυο είχε ως αποτέλεσμα την διακοπεί του παιχνιδιού, προκειμένου να ηρεμήσουν τα πνεύματα, ωστόσο έπειτα από συνεννόηση μεταξύ των δυο ομάδων δεν συνεχίστηκε ποτέ.

Δείτε το video με τον τσακωμό:

Ieri il basket italiano è entrato nel Guinness dei Primati: una partita giovanile, under 17, è stata sospesa per rissa.

E voi penserete: "Vabbè, ma è già successo tante volte".

...reggetevi forte: è stata sospesa per rissa tra allenatore e vice-allenatore della stessa squadra.… pic.twitter.com/aqc8ir0qPJ