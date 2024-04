Nτόντσιτς: Έτοιμος να υπογράψει το μεγαλύτερο συμβόλαιο όλων των εποχών

Μίδας ετοιμάζεται να γίνει από τη νέα χρονιά ο Λούκα Ντόντσιτς. Όπως αναφέρει ο Μπόμπι Μαρκς του ESPN, ο Σλοβένος γκαρντ συμπλήρωσε τον απαιτούμενο αριθμό των 65 αγώνων και πλέον πληροί τις προϋποθέσεις να υπογράψει ένα super-max συμβόλαιο από το 2025.

Ο "Luca Magic" βρίσκεται στον έκτο χρόνο της καριέρας του στο ΝΒΑ και χάρη στις 65 συμμετοχές του την φετινή σεζόν και σε συνδυασμό με το ότι επιβάλλεται θητεία επτά ετών για να υπογράψει τέτοιο συμβόλαιο, βρίσκεται μια ανάσα από το να γίνει πλουσιότερος 346 εκατομμυρία δολάρια.

Δεδομένου ότι θα επιλεγεί σίγουρα σε κάποια από τις τρεις καλύτερες πεντάδες του ΝΒΑ , ενώ έχει ισχυρή υποψηφιότητα και για το MVP, ο Ντόντσιτς θα μπορεί να υπογράψει πενταετές συμβόλαιο για συνολικά 346 εκατ. δολάρια. Έτσι θα γίνει ο πρώτος παίκτης στην ιστορία που θα φτάσει τα 70 εκατ. δολάρια ετησίως.

Φέτος ο 25χρονος άσος έχει το 16ο μεγαλύτερο συμβόλαιο στο ΝΒΑ, που προβλέπεται να του αποφέρει 40.064.220 δολάρια. Τις υψηλότερες ετήσιες απολαβές στο πρωτάθλημα για φέτος έχει ο Στεφ Κάρι με 51.915.615 δολάρια, ενώ ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είναι έβδομος στη λίστα με 45.640.084. Ο παίκτης των Μάβερικς κάνει την καλύτερη σεζόν της καριέρας με μέσο όρο 34.0 πόντους, όντας παράλληλα πρώτος σκόρερ του ΝΒΑ με δεύτερο τον Γιάννη Αντετοκούνμπο που έχει 30.8π. ενώ προσθέτει 9.1 ριμπάουντ, 9.8 ασίστ (2ος) και 1.5 κλεψίματα (6ος).

