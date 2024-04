Σαμπόνις για Βεζένκοφ: «Ευτυχώς Θεέ μου επέστρεψε!» (vid)

Ο Σάσα Βεζένκοφ επέστρεψε στις αγωνιστικές υποχρεώσεις των Σακραμέντο Κινγκς έπειτα τόσο από τη δίμηνη απουσία του λόγω του τραυματισμού που είχε υποστεί στον αστράγαλό του όσο και από την... διστακτικότητα του προπονητή Μάικ Μπράουν να τον «ρίξει» στο παρκέ. Ο MVP της περσινής Ευρωλίγκα σε σχεδόν 10 λεπτά συμμετοχής στην αναμέτρηση κόντρα στους Τζαζ, σημείωσε 5 πόντους, 2 ριμπάουντ και 2 κλεψίματα.

Ο ηγέτης των Καλιφορνέζων, Ντομάντας Σαμπόνις σε δηλώσεις του αμέσως μετά τη λήξη του εν λόγω αγώνα μίλησε για την επιστροφή του Βεζένκοφ στη δράση, την έως τώρα πορεία της ομάδας στη φετινή αγωνιστική περίοδο, καθώς και για το τι θα χρειαστεί ώστε οι Κινγκς να αποτελέσουν μία υπολογίσιμη δύναμη στα πλέι οφ.

«Ευτυχώς Θεέ μου επέστρεψε ο Σάσα Βεζένκοφ», αναφώνησε ο Λιθουανός σέντερ δείχνοντας το πόσο πολύ ήθελε την επιστροφή του συμπαίκτη του, δεδομένων των πολλών τραυματισμών που έχουν ταλαιπωρήσει το ρόστερ του Σακραμέντο, ενώ στη συνέχεια αναφέρθηκε στον τρόπο με τον οποίο μπορούν να τον βοηθήσουν ο Βούλγαρος rookie αλλά και άλλοι παίκτες όπως ο Τρέι Λάιλς που επίσης γύρισε από τραυματισμό.

«Ο Σάσα μπορεί να βοηθήσει σε σημαντικό βαθμό. Τόσο ο Βεζένκοφ όσο και ο Τρέι είναι καταπληκτικοί σουτέρ, ανοίγουν τους χώρους στο γήπεδο και μπορούν να κάνουν πολλά πράγματα στο παρκέ».

Ο Σαμπόνις αποτελεί τον απόλυτο ηγέτη για τους Κινγκς και τους οδηγεί στα πλέι οφ του NBA για δεύτερη σερί χρονιά, όπου θα κληθούν να παλέψουν για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα σε μία πολύ ανταγωνιστική δυτική περιφέρεια όπου όλα είναι πιθανά. Ο τρομερός Λιθουανός σημειώνει 19,6 πόντους, 13,6 ριμπάουντ και 8,3 ασίστ, ενώ είναι πλέον ο κορυφαίος της λίγκας σε τριπλ νταμπλ καταρρίπτοντας πολλά ρεκόρ στη σχετική κατηγορία του NBA.

Domantas Sabonis on bouncing-back with a needed win over the Jazz, having Trey Lyles and Sasha Vezenkov back, adjusting to life without Malik Monk and says he needs to be more aggressive offensively. pic.twitter.com/ywReojdguD