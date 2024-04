O Nτόντσιτς μας κάνει πλάκα: Το απίθανο καλάθι με κουτάλα στο παιχνίδι με τους Ρόκετς

Οι Μάβερικς κέρδισαν εύκολα στο Χιούστον με 125-107, με τον Λούκα Ντόντσιτς να κάνει για μια ακόμα φορά την τρέχουσα περίοδο μυθικά πράγματα.

Ο Λούκα «Magic» ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 47 πόντους, 12 ριμπάουντ και 7 ασίστ, ωστόσο κατά την διάρκεια της αναμέτρησης βρήκε ένα νέο τρόπο για να σκοράρει. Ο Σλοβένος γκαρντ με τον χρόνο της επίθεσης να λήγει πέταξε την μπάλα με... κουτάλα και αυτή κατέληξε με χαρακτηριστική άνεση στο καλάθι των Ρόκετς.

Δείτε εδώ το καλάθι:

