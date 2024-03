Παναθηναϊκός: Οι πανηγυρισμοί του Ναν με τους φιλάθλους του τριφυλλιού από τα... μάτια της «πράσινης» ΚΑΕ (vid)

Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν πέρασε νικηφόρα από την Μπολόνια, εδραιώθηκε για τα καλά στην τετράδα, ούσα πλέον το απόλυτο φαβορί για την 2η θέση. Ο Κέντρικ Ναν ήταν το πρόσωπο του αγώνα για τους πράσινους, καθώς με δικό του καλάθι σε "νεκρό" χρόνο ήρθε το σπουδαίο διπλό για το τριφύλλι.

Ο Αμερικανός γκαρντ του Παναθηναϊκού το πανηγύρισε με την ψυχή του μετά το τέλος του αγώνα, πηγαίνοντας προς τους φίλους της ομάδας που είχαν ταξιδέψει στην Ιταλία, με την «πράσινη» ΚΑΕ να δημοσιεύει ένα video μετά το φινάλε της αναμέτρησης.

Δείτε εδώ το βίντεο:

