Χειρότερη τεχνική σουτ από αυτή σίγουρα δεν έχεις ξαναδεί! (vid)

Από τον Σον Μάριον έως τον Μάικλ Κιντ-Γκίλχριστ, η αλήθεια είναι ότι έχουν παρατηρηθεί πολλοί παίκτες του κορυφαίου πρωταθλήματος μπάσκετ του κόσμου στο παρελθόν, οι οποίοι παρά το υψηλό επίπεδο στο οποίο αγωνίζονταν είχαν αρκετά... ανορθόδοξο τρόπο για να εκτελούν.

Στις τοπ περιπτώσεις της συγκεκριμένης λίστας πλέον βρίσκεται με σιγουριά και ο Μόουζες Μπράουν. Ο σέντερ του Πόρτλαντ ξάφνιασε τους φιλάθλους όταν κέρδισε δύο βολές σε ένα πρόσφατο παιχνίδι ενάντια στους Κλίπερς, αφού επέλεξε να τις εκτελέσει με έναν τρόπο που θυμίζει περισσότερο... ερασιτέχνη και όχι επαγγελματία παίκτη.

Η φράση «άμα μπαίνει, μη σε νοιάζει» δεν ισχύει στην περίπτωσή του καθώς εκτός από περίεργη η τεχνική του είναι και πολύ άστοχη με μία απο τις δύο βολές να βρίσκει μόνο αέρα. Θα απορήσετε όταν το δείτε και θα ευχηθείτε κάποιος προπονητής να βοηθήσει τον δύσμοιρο τον Μπράουν.

This has to be one of the WEIRDEST shooting forms you ever seen 👀pic.twitter.com/IHga9hv3Ns