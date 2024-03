Σπανούλης: «Μακάρι να δούμε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό στο Final Four μετά από τόσα χρόνια» (vid)

Ο Βασίλης Σπανούλης φιλοξενήθηκε στην εκπομπή «Τζάμπολ» της ΕΡΤ και μίλησε για την πορεία του Περιστερίου, την πρόκληση της Εθνικής ομάδας, αλλά και τους δύο ελληνικούς συλλόγους της Ευρωλίγκας.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

Για την προπονητική: «Δεν σκεφτόμουν την προπονητική όταν έπαιζα μπάσκετ. Πάντα είχα καλή συνεργασία με τους προπονητές και τους συμπαίκτες μου, σκεφτόμουν τρόπους που θα μπορούσαμε να κάνουμε πράγματα για να είμαστε καλύτεροι. Το μπάσκετ κυλάει στο αίμα μου, με εκφράζει και με κάνει χαρούμενο. Νιώθω ευλογημένος».



Για την παρουσία του στον πάγκο του Περιστερίου bwin τα τελευταία δυο χρόνια: «Πέρσι ήταν μια ιστορική χρονιά. Φέτος χτίσαμε την ομάδα από το μηδέν, δεν είχαμε άλλη επιλογή. Δεν ήταν καθόλου εύκολο. Αλλά ήταν δημιουργικό. Τα παιδιά είχαν τη διάθεση, το κίνητρο και την εργατικότητα. Μπορώ να πω ότι τώρα είμαστε στο πικ της απόδοσής μας. Το θέμα είναι τι όραμα έχεις και τι όρια βάζεις στον εαυτό σου για αυτό που θες να πετύχεις. Η επιθυμία μου να δημιουργήσω κάτι είναι μεγάλο, μπορώ να αντέξω δύσκολες στιγμές που είναι λογικό να έλθουν κάποια στιγμή.



Εμείς αυτή τη στιγμή παίρνουμε τους καρπούς της σκληρής δουλειάς. Υπάρχουν παιδιά που έχουν κάνει το step up. Είμαι απαιτητικός, χρειάζεται χρόνο ώστε τα παιδιά να καταλάβουν τι θέλω. Πέρσι και φέτος ακόμα περισσότερο οι παίκτες έχουν εμπεδώσει τη φιλοσοφία μου. Αν οι παίκτες δεν είναι έτοιμοι να λάβουν την πληροφορία, τίποτα δεν θα δουλέψει. Είχαμε υπομονή μέχρι να δέσει η ομάδα. Η χημεία είναι πάνω από όλα. Το turning point ειδικά στην Ευρώπη ήταν όταν νικήσαμε την Καρσίγιακα».



Για την Εθνική Ελλάδας: «Ποτέ δεν κάνω κάτι αν δεν πιστεύω ότι μπορώ να το κάνω καλά. Η Εθνική είναι τεράστιο κίνητρο, έχουμε όλοι καθήκον να συμβάλουμε ώστε να φέρουμε το μπάσκετ ψηλά σε εθνικό επίπεδο. Πιστεύω ότι η Εθνική είναι ένα σύνολο που διαθέτει μέγεθος και υψηλό IQ. Έχουμε εμπειρία, θέλουμε να τη συνδυάσουμε με το φρέσκο αίμα. Είναι μια ομάδα που θα παίξει άμυνα και θα τρέξει στο ανοιχτό γήπεδο. Να πάρουμε το καλύτερο από τους παίκτες, να το συνδυάσουμε και να βρούμε τις κατάλληλες πεντάδες για να φέρουμε το αποτέλεσμα που θέλουμε. Ο κόσμος θέλει να βλέπει μια Εθνική που θα δίνει τη ψυχή της»



Για το ενδεχόμενο πρόκρισης των «αιωνίων» στο Final Four: «Μακάρι, θα ήταν ευχής έργον να δούμε δυο ελληνικές ομάδες στο Final Four! Μακάρι να το δούμε μετά από τόσα χρόνια».