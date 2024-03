Έγραψε ιστορία στο ΝΒΑ ο Σαμπόνις με 54 συνεχόμενα double-double (vid)

Συνεχίζει να σπάει τα κοντέρ ο Ντομάντας Σαμπόνις στην απέναντι πλευρά του Ατλαντικού. Ο παίκτης των Σακραμέντο Κινγκς σημείωσε τα ξημερώματα της Τρίτης (26/3) το 54ο συνεχόμενο double-double της καριέρας του, ξεπερνώντας στην σχετική λίστα τον Κέβιν Λοβ.

Μάλιστα ο Λιθουανός πάουερ-φόργουορντ ήταν... τριπλός στη νίκη της ομάδας του κόντρα στους Σίξερς, μετρώντας 11 πόντους, 13 ριμπάουντ και 10 ασίστ, ενώ αυτό ήταν το 25ο triple-double για την φετινή σεζόν.

54 STRAIGHT DOUBLE-DOUBLES.



Domantas Sabonis etches his name in the record-book as he claims the longest streak since the NBA-ABA merger in 1976-1977 💪pic.twitter.com/jMSatvBe0H