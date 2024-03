Σπάει όλα τα ρεκόρ ο Παναθηναϊκός: Άνοδος 15 θέσεων και 11 νικών στην Ευρωλίγκα!

Τρεις αγωνιστικές πριν το τέλος της Regular Season στην Ευρωλίγκα ο Παναθηναϊκός σπάει όλα τα ρεκόρ.

Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν λίγο πριν την μεγάλη αναμέτρηση με την Βίρτους Μπολόνια και αφότου επικράτησε της Μπαρτσελόνα εντός έδρας, είναι αυτή που εντυπωσιάζει στη φετινή Ευρωλίγκα.

Συγκεκριμένα οι πράσινοι σε σχέση με πέρσι έχουν άνοδο 15 θέσεων (στην 2η θέση μετά τη νίκη επί των Καταλανών), ενώ έχουν διαφορά έντεκα νικών 20 έναντι μόλις εννέα πέρσι σε μία τρομερή απόδοση για τον Παναθηναϊκό μέσα σε μία σεζόν έχει φέρει τα πάνω κάτω.

Top 3 EuroLeague teams with the biggest progress compared to last season (with 3 rounds left)–



1⃣ Panathinaikos +11 wins (+38.0 W%) +15 spots

2⃣ Virtus +3 wins (+13.6 W%) +6 spots

3⃣ Madrid +2 wins (+13.0 W%) +2 spots