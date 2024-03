Παναθηναϊκός: Το OAKA Experience στο ματς με την Μπαρτσελόνα (vid)

Μια μοναδική εμπειρία βιώνουν φέτος οι οπαδοί του Παναθηναϊκού AKTOR που πάνε στα παιχνίδια στο ΟΑΚΑ. Η διοίκηση έχει φροντίσει να προσφέρει πολλά στους φιλάθλους που βρίσκονται στην εξέδρα και την Παρασκευή, όσοι βρέθηκαν στο γήπεδο τα έζησαν όλα, στη μεγάλη νίκη επί της Μπαρτσελόνα.

Το «τριφύλλι» δημοσίευσε ένα βίντεο, μέσα από το οποίο φαίνεται η εμπειρία που είχαν τη δυνατότητα να ζήσουν όσοι οπαδοί βρέθηκαν στο ΟΑΚΑ ώστε να στηρίξουν τους παίκτες του Εργκίν Αταμάν στην κρίσιμη αναμέτρηση.

𝐏𝐎𝐕: 𝐓𝐡𝐞 𝐎𝐀𝐊𝐀 𝐄𝐱𝐩𝐞𝐫𝐢𝐞𝐧𝐜𝐞 🤩



Focusing on what a fan could enjoy for a well-spent and super-green gameday at home 💚🙌🏼#WeTheGreens #paobcaktor pic.twitter.com/ayyfN3VazB