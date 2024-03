Στα 3:41 πριν την λήξη του αγώνα, ο Γκραντ ανέλαβε την επαναφορά, είδε την κίνηση του Ναν και πάσαρε την μπάλα στον Αμερικανό γκαρντ που... απογειώθηκε και κάρφωσε εντυπωσιακά την μπάλα στο καλάθι.

«Παίρνοντας τη νίκη με στυλ», ανέφερε το σχόλιο της Euroleague για την καρφωματάρα του Κέντρικ Ναν, που επιλέχθηκε και ως η magic moment της βραδιάς.

Getting the W in STYLE 💪😎#MotorolaMagicMoment I @motorola pic.twitter.com/JTpwZSOIcS