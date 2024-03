Πρώτη νίκη για Άρη στον ANGT στο Ντουμπάι με σουτ του Γιαννίκου στο φινάλε (vid)

Μπορεί στο ντεμπούτο τους οι «κιτρινόμαυροι» να μην τα κατάφεραν γνωρίζοντας την ήττα από την Ουλμ με 83-67, όμως λίγες ώρες αργότερα πήραν την πρώτη τους νίκη, με τους παίκτες του Ανδρέα Κεσαπίδη να πανηγυρίζουν στο τέλος όλοι μαζί.

Κορυφαίος του Άρη ο Φίλιππος Τσιαχτσίρας με 23 πόντους και 15 ριμπάουντ, ακολούθησε ο Επαμεινώνδας Επαμεινώνδας με 12 πόντους, όσους έβαλε και ο Βασίλης Πουρλίδας, ενώ ο ήρωας Μάριος Γιαννίκος είχε 7 πόντους.

Τα δεκάλεπτα: 18-19, 39-36, 54-60, 75-74

Δείτε εδώ τα στατιστικά του αγώνα.

IT HAD TO BE LIKE THIS👀



A game winner at Dubai to grab the U18 @ARISBCgr first-ever victory in the #AdidasNGT✔️ pic.twitter.com/36Lx92MRWP